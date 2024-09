Calciomercato Juventus ufficiale Kostic al Fenerbahce | la formula

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Gli ultimi giorni di mercato, nei campionati in cui ancora la sessione estiva è aperta, permettono di liberarsi di qualche esubero rimasto in rosa. È il caso dellache riesce a piazzare un altro degli scontenti, Filipceduto al. Il club bianconero ha rinnovato gran parte del roster a disposizione di Thiago Motta che, a sua volta, ha indicato elementi utili e meno utili al progetto.è stato messo alla porta, chiuso dal talento d Yildiz, e si trasferirà alin prestito secco. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e, in attesa di una sistemazione definitiva, i 3 milioni lordi del suo stipendio non graveranno sulle casse dei bianconeri per questa stagione. L'articoloal: laCalcioWeb.