Allerta meteo sospesi i treni tra Faenza e Marradi | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)(Ravenna), 8 settembre 2024 - In seguito all’allarme lanciato dal ‘Sanf’ (Sistema dimento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria), dalla tarda mattinata di oggi è sospesa la circolazione ferroviaria fra, sulla linea Faentina. La riattivazione del servizio è prevista ad allarme earancione rientrati e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. IRegionali di domani, lunedì 9 settembre, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Previste corse con bus tra, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità ditalia.