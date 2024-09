Uomo trovato morto sul lungomare accoltellato alla gola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) NAPOLI – Macabra scoperta questa mattina, intorno alle 8, in viale Dohrn, dove il corpo senza vita di unè stato rinvenuto dalle forze dell’ordine. L’rme è scattato grazie a una segnalazione che ha portato sul posto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affiancato dGuardia di Finanza. L’, la cui identità non è ancora stata resa nota, è statoa seguito di un accoltellamento, dettaglio che indica una morte violenta. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire i contorni di questo tragico evento, mentre gli inquirenti cercano di risalire al responsabile dell’omicidio. Sul luogo del ritrovamento si sono recati anche i reparti specializzati per effettuare i rilievi necessari. L'articolosulproviene da The Social Post.