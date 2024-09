UDC giovedi l’inaugurazione della nuova sede con il segretario nazionale Cesa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Giovedì 12 Settembre alle ore 11:00, Lorenzodell'UDC, sarà a Benevento, Viale Mellusi 81/B, perprovinciale del partito. Parteciperanno all'iniziativa il Senatore Ciro Falanga, coordinatore regionale del partito, e il prof. Antonio Verga, commissario provinciale UDC Benevento. L'onorevole Lorenzonel suo intervento affronterà temi di stretta attualità: dalla crisi idrica alla sanità. Ampio spazio verrà dedicato alle prospettive future del partito in Campania, anche in vista delle prossime Elezioni Regionali previste in autunno 2025.