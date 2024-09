Serie C 2024 2025 l’Atalanta U23 pareggia 1-1 col Trento | Peralta risponde a Bergonzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Pareggio per 1-1 tra Atalanta U23 eallo stadio comunale di Caravaggio nel match della terza giornata del girone A diC. Primo tempo a senso unico con i bergamaschi che sbloccano il risultato al 40? con una magia di, autore di una sforbiciata da posizione impossibile che non lascia scampo a Tommasi. Nella ripresa ilsubito. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, il portiere bergamasco Dajcar legge male i tempi dell’uscita e colpisce un po’ di tutto: sia il pallone, sia la testa di Frosinini. L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore conche al 49? non sbaglia. Negli altri risultati del girone A il Renate batte l’Alcione Milano 1-0 con gol di Delcarro (25?). Pareggio anche tra Lecco e Lumezzane: al gol di Galeandro (31?),Pannitteri con il sigillo dell’1-1 (54?).