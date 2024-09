MotoGP | Bagnaia-Marquez che scintille nella flotta Ducati!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Rabbia, delusione e frustrazione di entrambi i centauri che nel Gran Premio di Aragon 2024 si sono toccati ponendo fine alle loro rispettive gare. Un disastro quello generato dal duo(Alex) che ha cancellato due interpretazioni della sfida domenicale piuttosto positive. Chi ha perso di più è certamente il campione in carica, in lotta con un Jorge Martin di Pramac Racing per il titolo del Mondiale 2024: è Pecco, infatti, il più arrabbiato dei due corridori di, le parole del duosull’incidente di Aragon (Crediti Foto: Pagina Facebook del pilota)“Non sto troppo bene, ho parecchio male alla spalla sinistra – le parole di Francesco, centauro della, a Sky –. Non c’è niente di rotto, ma dovrò fare un bel lavoro per arrivare a Misano in forma.