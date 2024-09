Mondo della musica in lutto addio al leggendario musicista | Un pezzo di storia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilpiange la scomparsa di Sergio Mendes, celebree cantante brasiliano, autore di successi indimenticabili come Mas que nada. Mendes, 83 anni, è morto giovedì a Los Angeles a causa delle complicazioni legate al Covid-19, come ha comunicato la sua famiglia. Con una carriera lunga decenni, Mendes ha lasciato un segno indelebile nella, vincendo tre Grammy e ottenendo una nomination agli Oscar nel 2012 per la miglior canzone originale con Real in Rio, tratta dal film d'animazione Rio. Morto Sérgio Mendes, la carriera straordinaria del rebossa nova Nato l'11 febbraio 1941 a Niterói, nello Stato di Río de Janeiro, Sergio Mendes è stato un pioniere nella fusione di generili, in particolare tra bossa nova e jazz.