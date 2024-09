LIVE MotoGP GP Misano 2024 in DIRETTA | duello tra Martin e Bagnaia Marquez staccato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Adessoa 2 decimi. Chiaramente per tentare il sorpasso dovrà prendersi un rischio. -7 Miller finisce largo e consente a Marcdi prendersi la settima posizione. -7 Sempre tre decimi tra. Pecco non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. La partenza per ora è stata decisiva. -8 Bastianini si è riportato a 1?1 da Morbidelli, può andare a riprenderlo. -8a 0.3 da, Morbidelli si allontana a 0.8. -8 Tutti i piloti hanno una gomma media all’anteriore e una soft al posteriore. -9 Sorpasso ruvidissimo di Acosta su Binder per il quinto posto. -9 Caduta di Bezzecchi. Sprint da dimenticare, che ha vanificato un’ottima qualifica. -9 Non è facile per, per ora non sembra poter attaccare. Il passo tra l’italiano e lo spagnolo è identico. -10 Track limit warning pere Morbidelli.