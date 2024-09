Il Forlì sulla griglia di partenza con grinta | L’obiettivo? Pressare gli avversari per 90’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La città ha stretto in un caldo abbraccio il. Nel quartier generale di E.R. Lux, partner affezionato del club di viale Roma di cui sarà ancora main sponsor, è andata in scena ieri la presentazione ufficiale della prima squadra (e della Juniores). Ad aprire le danze è stato il patron Gianfranco Cappelli: "Abbiamo lavorato intensamente, cercando di creare un gruppo capace di regalarci soddisfazioni importanti e mi pare che siamo partiti col piede giusto. Ringrazio il ds Cristiano Protti, che si è speso molto per allestire una squadra competitiva. La riprova si è avuta a Ravenna, dove abbiamo dato ampia dimostrazione di saper giocare a calcio: di questo va dato atto a mister Miramari. Che ci sta portando in una dimensione nuova, alla quale non eravamo avvezzi".