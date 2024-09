Giorgia Meloni e le dimissioni di Sangiuliano | Così ho difeso il governo dal gioco del buco della serratura

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) «Ho accettato leper salvaguardare ile la sua autorevolezza dal». Ma «mi è dispiaciuto per un ministro capace costretto a dimettersi senza aver commesso nulla di illecito». Nel retroscena del CorriereSeraparladell’addio di Gennaroal ministeroCultura. Ma la ricostruzione delle ultime ore del ministro implicato nel caso di Maria Rosaria Boccia raccontano un’altra verità. Ovvero che è stata la premier a volere il suo addio. Mentre lui tenta di difendersi presentando una denuncia per tentata estorsione. Ma non voleva dimettersi. È stato convinto soltanto dopo un’ora di colloquio a Palazzo Chigi. E a La Stampa dice: «Non sopportavo più la pressione. Ho bisogno di stare accanto a mia moglie, che amo. E presenterò un esposto».