Galleria Passo del Lupo lunedì tavolo promosso dal senatore Matera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn incontro tecnico ed operativo che si svilupperà presso la sede della Provincia di Foggia per discutere dei disagi e delle criticità nella mobilità legate alla programmata chiusura delladel”. E’ quantoper la giornata didaldi Fratelli d’Italia Domenicoinsieme alla collega di Partito, Senatrice di Foggia Anna Maria Fallucchi. Un vertice concordato con il dottore Vincenzo Marzi, Responsabile Struttura territoriale per la Puglia di Anas. “Ho appreso del profondo disagio che stanno patendo i nostri conterranei del Fortore – commenta il– che, in un contesto infrastrutturale già di per se complicato, rischiano di doversi sobbarcare nelle prossime ore l’ennesima chiusura delladel” con grave ricaduta sulla loro quotidianità”.