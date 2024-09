Tuttosport – Roma multa salata dall’Uefa per il fair play finanziario Salve Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-06 20:53:50 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: L’Organo di Controllodei Club UEFA ha comunicato i provvedimenti nei confronti delle squadre che non hanno rispettato i paletti del(FFP) nell’anno 2023., tra le squadre monitorate, sono riuscite a rientrare nei parametri, mentre lali ha di poco superati. Per questo motivo i giallorossi sono stati puniti con unada due milioni di euro.in regola,ta la: il comunicato UEFA Questa la nota ufficiale: “La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di conciliazione durante la stagione 2023/24.