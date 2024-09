Shohei Ohtani diventa il nuovo brand ambassador di Beats

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 6 settembre 2024) CULVER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–by Dr. Dre () ha annunciato oggi di aver designato come suoufficiale, la superstar della Major League di baseball e dei Los Angeles Dodgers. In tale ruolo,apparirà nelle campagne di marketing diche mettono in risalto la dinamica linea di prodotti del marchio. “In quantodi, sono davvero onorato di lavorare con atleti incredibili come Lebron James e Lionel Messi”, ha dichiarato. “Sono entusiasta delle nuove opportunità che offrirà questa partnership”. Informazioni suby Dr. Dre () è un marchio audio leader fondato nel 2006 da Dr. Dre e Jimmy Iovine. Con la sua serie premium di cuffie, auricolari e altoparlanti,ha introdotto una generazione completamente nuova alle possibilità dell’intrattenimento sonoro di alta qualità.