Sangiuliano-Boccia a perderci è la Cultura

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – La telenevola di fine estate legata alle presunte consulenze gratuite, offerte alla dama di Pompei Maria Rosariada parte del Ministero dellaguidato da Gennaro, è appena entrata nel vivo. Un romanzole di fine estate di cui, francamente, non avevamo bisogno. Una soap opera girata a colpi di storie Instagram pubblicate in piena notte, video e registrazioni, lettere indirizzate ai giornali, interviste di mezz’ora sul TG1, pagamenti, presunti tradimenti e relazioni sentimentali e conseguenti pentimenti, riunioni a Palazzo Chigi, minacce di andare in Tribunale. E molto altro ancora. Insomma, è tutto poco avvincente. Già, perchè questa non è House of Cards, storica serie tv americana che ci porta dentro la Casa Bianca e ce ne mostra i segreti ed i giochi di potere, bensì la vita reale.