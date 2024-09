Presta 500 euro al collega se ne fa ridare 20mila | arrestato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Vergogna a Roma: dopo averto 500ad un suoin difficoltà, se ne è ne fatti, finendoIn un episodio che sembra uscito direttamente da una sceneggiatura di un film sulla criminalità organizzata, a Roma si è consumato un caso di usura che ha dell’incredibile. Un uomo di 60 anni, addetto alle pulizie in un ospedale della capitale, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di usura, rapina, tentata estorsione ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Prestito finito male a Roma-Ansa-Notizie.comTutto ha avuto inizio nel giugno del 2018 quando undell’uomo, trovandosi in difficoltà economiche aggravate da problemi familiari e di salute dei propri cari, gli aveva chiesto in prestito la somma di 500. Quel gesto apparentemente generoso si è trasformato rapidamente in una trappola finanziaria per la vittima.