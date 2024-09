Oxfam Festival 2024 a Firenze il 25 e 26 ottobre la terza edizione dell’evento per creare un futuro di uguaglianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si aprirà il 24ladell‘. “Creiamo undi”, questo è il titoloincentrato sul tema della giustizia economica. Il 25 e il 26 seguiranno, presso l’Istituto degli Innocenti, il Cinema Teatro della Compagnia e la libreria Giunti Odeon, una serie di incontri in cui sarà affrontata la questione delle disuguaglianze sociali. “In un Paese in cui l’1% più ricco degli italiani detiene oltre 84 volte la ricchezza nelle mani del 20% più povero della popolazione, in cui cresce l’incidenza della povertà assoluta, dove i bisogni di tante persone e tanti territori restano inascoltati, c’è un’assoluta e urgente necessità di ridare slancio a una prospettiva di giustizia sociale”, ha commentato durante la conferenza stampa Emilia Romano, Presidente diItalia. L’aperturaè prevista per il 24 alle ore 19.