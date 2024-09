Mica male il sostituto Rivoluzione Amici 24 | nuovo orario e il Prof al posto di Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’inizio di24 è ormai alle porte, e con esso arrivano importanti novità che promettono di cambiare l’assetto del programma. Il popolare talent show, guidato come sempre da Maria De Filippi, è pronto a tornare sugli schermi il 15 settembre con le sue intense lezioni di canto e danza, ma quest’anno si prospettano alcune modifiche significative, a partire dall’di trasmissione. Secondo indiscrezioni, l’appuntamento domenicale consubirà un cambiamento: pur mantenendo l’inizio alle ore 14, la trasmissione terminerà prima del solito, non protraendosi oltre le 16. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela sul suoilo X (ex Twitter), ma la conferma ufficiale potrebbe arrivare solo con l’aggiornamento della guida tv Mediaset o direttamente nella prima puntata.