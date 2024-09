Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno verso le elezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Sono complessivamente 41 i candidati pronti a scendere in campo per andare a comporre la nuova assemblea consortile. Dal 1 al 5 ottobre infatti si svolgeranno leper decidere la composizione della “squadra” elettiva che avrà il compito di guidare ildiper i prossimi cinque anni. “Leconsortili non sonoa suffragio universale. Sono chiamati a votare unicamente i soggetti (consorziati) che traggono un beneficio dall’attività svolta dale che, come tali, annualmente sono tenuti al pagamento del contributo di. L’elettorato è diviso, per legge, in tre fasce (sezioni), in base all’ammontare dell’importo richiesto annualmente, applicando gli indici fissati dalla Regione Toscana con il Piano di Classifica degli Immobili e il Piano di Classifica Irriguo.