Francia-Italia tre reduci da Berlino! Ma l’Inter ‘si farà sentire’ – SM

questa sera al Parco dei Principi. Spalletti si affida a tre scesi in campo dal 1° lo scorso 29 giugno contro la Svizzera. Ma c'è del in campo tra gli azzurri. Questa sera alle 20.45, l'Italia scenderà in campo contro la Francia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri dovranno dare subito una risposta dopo la disfatta di dello scorso 29 giugno, durante gli Europei. A tal proposito, il CT darà spazio a tre di quella partita: ossia Gigio Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni. Tutti e tre, infatti, erano scesi in campo dal primo minuto a contro la Svizzera di Murat Yakin. Per la Nazionale serve una prova convincente perché bisogna assolutamente ripartire, in vista del Mondiale del 2026.