Tennis Jannik Sinner è il primo italiano di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli slam

(Di giovedì 5 settembre 2024) A soli 23 anni,condivide già un record conti del calibro di Novak Djokovic, Rafa Nadal e Marin Cilic. Questi quattro giocatori sono infatti gli unici in attività ad aver raggiunto leine quattro gli. All’azzurro mancava solo quella dello US Open e l’ha centrata in virtù del successo ai danni di Daniil Medvedev. Ciò che spicca è la differenza d’età tra i due più giovani di questo gruppo, vale a dire(nato nel 2001) e Cilic (nato nel 1988): vuol dire che nessun giocatore nato tra il 1989 e il 2000 c’è riuscito. Inoltre,è diventato anche ildia qualificarsi per ledei quattro Major. Negli ultimi anni c’era andato vicino Matteo Berrettini, fermandosi però nei quarti al Roland Garros.è ildileingliSportFace.