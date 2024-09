Taxi Monamour | recensione del film di Ciro De Caro – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)deldiDe81 Alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Caterinane aveva incantato il pubblico con I limoni d’inverno, una delicata riflessione su due solitudini che ritrovano la gioia di vivere l’una nell’altra. Un tema simile è al centro didiDe, presentato alla 21esima edizione delle Giornate degli Autori durante la Mostra del Cinema di. Questa volta, però, sono due donne a dominare la scena: Anna e Nadiya, interpretate rispettivamente da Rosa Palasciano, qui anche in veste di sceneggiatrice, e Yeva Sai, nota per il ruolo di Alina in Mare Fuori. Il, distribuito da Adler Entertainment, ha debuttato nelle sale il 4 settembre., la trama Anna e Nadiya sembrano due persone diverse, ma in realtà entrambe condividono la stessa solitudine e un dolore enorme.