Scende ancora il prezzo della benzina al self è a 1793 euro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si continua are sulla rete carburanti. Assorbendo i ribassi decisi in questi giorni dagli operatori, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa die diesel arretrano. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, ilmedio praticatoin modalitàè 1,793al litro (1,798 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,776 e 1,811al litro (no logo 1,786). Ilmedio praticato del diesel è 1,669al litro (rispetto a 1,673), con i diversi marchi tra 1,654 e 1,685al litro (no logo 1,663). Sul servito per lailmedio praticato è 1,940al litro (1,944 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,867 e 2,018al litro (no logo 1,848).