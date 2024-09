Pompei presentata la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ottanta sindaciCampania a sostegnodia Città. La città degli Scavi e del Santuario è pronta a mettersi in gioco, puntando sulle sue ricchezzeli e artistiche. Alla presentazione dei progetti, il 5 settembre in Municipio, i sindaci e rappresentanti delle amministrazioni che fino a questo momento hanno dato la loro adesione. “Abbiamo esteso le nostre richieste per il supporto a questaa più Comuni: tutta la Costa, i Monti Lattari fino a Marina di Camerota” ha detto il sindaco di, Carmine Lo Sapio. “Ci sarà, di sicuro, qualche altra adesione perché siamo ancora nei tempi per la presentazione del dossier. Ci sono le Confindustrie di Salerno e di Napoli, le associazioni, le pro loco”.