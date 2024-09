Nations League 2024 2025 | il gol di Sensoli fa volare San Marino festa totale in campo VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) È una serata storica per il San, che ha battuto il Liechtenstein nellacentrando, così, la prima vittoria della sua storia in una partita ufficiale. A realizzare la rete decisiva è Nicko, che nel secondo tempo ha trovato la zampata decisiva approfittando di una lettura errata della difesa avversaria e soprattutto del portiere Buchel. Un vantaggio minimo che è durato fino al triplice fischio dell’arbitro, che ha scatenato laindei giocatori, con alcuni dei protagonisti che non sono riusciti a trattenere l’emozione e si sono commossi per questo risultato davvero incredibile. Di seguito, ildel gol decisivo e quello dellafinale.: il gol difaSanin) SportFace.