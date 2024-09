Incontri stand e menù dedicati I tre giorni della pera a Galliera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si scaldano i motori per la quinta edizione del ‘La’. Da domani a domenica torna l’iniziativa per promuovere e sostenere la pericoltura e in generale l’attività agricola del territorio, organizzata da Pro Loco e Comune di concerto con le associazioni di categoria del comparto agricolo Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Per tre, piazza EroiLibertà a San Venanzio, si riempirà di prodotti tipici etradizione, esposizioni di auto d’epoca e mezzi agricoli, spettacoli danzanti egastronomico con tante specialità a base die non solo, aperto tutte le sere dalle 19.30. Si inizia domani sera con la prima edizione"Sfilata di auto d’epoca" e l’apertura inaugurale dellogastronomico dove assaporare un riccocon grandi classici e tante novità.