I segreti degli interior designer | Ecco come illuminare il tuo soggiorno

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 settembre 2024) I: "il tuo" Se volete che il vostrodiventi un angolo di paradiso luminoso, siete nel posto giusto.alcune dritte per far risplendere la vostra stanza più vissuta! Sapete quanto sia fondamentale una buona illuminazione per trasformare il salotto in un'oasi di accoglienza e benessere? Spesso si lotta con ambienti bui, e sembra un rebus trovare il modo giusto per portare la luce dove il sole non arriva. Per fortuna, piccoli tocchi di design e qualche strategia possono fare miracoli per migliorare sia l'atmosfera che la praticità di questa zona della casa. Prima di tutto, guardatevi intorno: se il vostro salotto pare una grotta, magari è perché avete scelto mobili e colori un po' troppo dark.