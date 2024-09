Come Queer di Luca Guadagnino traduce Burroughs in grande cinema

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024)di, in concorso al festival deldi Venezia, con Daniel Craig nel ruolo del protagonista William Lee, uscirà nelle sale americane entro la fine del 2024, in tempo per sperare in qualche candidatura agli Academy award del 2025: l’annuncio è arrivato quasi in contemporanea con l’inizio del festival. Mentre, per quanto riguarda l’Italia, non c’è ancora una data di uscita. L’autore del romanzo, William S., aveva atteso una trentina di anni prima di pubblicarlo, preoccupato dallo scandalo che avrebbe potuto sollevare. Ene ha attesi parecchi prima di riuscire a trarne un film. «Ho lettola prima volta a 17 anni. Quel libro ha lasciato un segno profondo in me per il modo in cui racconta il romanticismo, l’avventura, per l’assenza di giudizio nei confronti dell’amore e del desiderio che legano Lee e il suo giovane amante Eugene.