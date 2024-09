Kosovo-Romania | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025 che comprende anche Cipro e Lituania. Obiettivo per le due squadre fare punti per puntare subito alla promozione in massima serie.si giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Fadi Vokrri di Pristina.: LE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano come una giovane realtà , attiva soltanto dal 2016. SEgnali di crescita si sono già visti proprio nella Nation League dove la squadra ha migliorato il suo rendimento Molto più esperti, invece, sono i rumeni, in virtù di diverse partecipazioni ad Europei e Mondiali.