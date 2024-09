Incidente ai Power Hits Estate | cade il cameraman telecamera a terra

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ieri sera agli RTL2024 si sono esibiti tutti gli artisti che in questi mesi ci hanno fatto ballare con i loro tormentoni. Mahmood ha cantato Ra Ta Ta Ta, Elodie Black Nirvana, mentre Annalisa e Tananai hanno incantato il pubblico con Storie Brevi. Irama si è esibito con Galassie, a metà performance è sceso dal palco per stare in mezzo al pubblico, ma è successo un. Unha seguito l’artista, ha camminato all’indietro per avere delle riprese perfette, ma alla fine è caduto e laè finita a. Per qualche secondo in diretta abbiamo visto il cielo sopra l’arena di Verona e poi le sedie.aidurante l’esibizione di Irama. Non tutti i telespettatori hanno capito subito quello che è successo. Ma a togliere ogni ombra di dubbio c’ha pensato Genny Urtis, che era presente all’evento musicale.