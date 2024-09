Il Ministro dell’Istruzione Valditara sui social | Sarà anno scolastico ricco di novità c’è cambio passo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Cari studenti e caro personale della scuola, innanzitutto un augurio di buonche inizierà nei prossimi giorni e un ringraziamento a voi che negli anni passati avete contribuito al successo formativo dei nostri giovani. L’si apre con tante: la riforma in via sperimentale dei tecnici professionali, per offrire una formazione più moderna e mettere più in collegamento la scuola con il mondo del lavoro. Entra a pieno regime il docente tutor e il docente orientatore che ha già iniziato a operare lo scorso. Partità a settembre anche un grande piano di orientamento che coinvolgerà le famiglie in tutte le scuole per poter fare scelte adeguate”. Così inizia un video suipostato dalGiuseppein occasione dell’inizio del nuovo