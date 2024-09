Il Manchester City ha un problema con le partite di Premier League a causa del Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ilsi è trovato ad affrontare un grosso grattacapo in vista della preparazione di duein soli tre giorni. Gli Sky Blues affronteranno l'Arsenal indomenica 22 settembre, prima di ospitare il Watford nel terzo turno della Coppa di Lega Carabao solo due giorni dopo, martedì 24 settembre. La squadra di Pep Guardiola non avrà altra scelta che non allenarsi tra le dueper preoccupazioni sul benessere dei giocatori. Le modifiche alla UEFA Championse all'Europahannoto l'ultimo inconveniente nella programmazione, dato che ilnon avrebbe potuto giocare la partita un giorno dopo, mercoledì 25 settembre.