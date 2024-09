Drogato alla guida senza patente e senza assicurazione | fermato dalla polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nerviano (Milano), 4 settembre 2024 – Nei giorni scorsi, ladi Nerviano-Pogliano ha denunciato a piede libero un individuo persotto l'effetto di sostanze stupefacenti, consospesa el'obbligatoria copertura assicurativa. Il fatto è avvenuto quando una pattuglia, durante un controllo in via Europa a Pogliano Milanese, ha notato un veicolo che,vista della pattuglia, ha svoltato bruscamente in via Chiesa in direzione del Sempione, aumentando la velocità. Gli agenti hanno deciso di seguirlo e fermarlo per un controllo stradale. Il conducente, visibilmente agitato, ha dichiarato di aver spostato l'auto solo di qualche metro per liberare un passo carraio.