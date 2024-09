Difesa ma non solo A Bruxelles riparte l’operazione competitività con Draghi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La data da cerchiare con il rosso, sul calendario, è lunedì 9 settembre. Quel giorno, infatti, Mariopresenterà ail suo corposo rapporto sullaeuropea, 400 pagine in tutto, nel quale è racchiusa la ricetta dell’ex presidente della Bce ed ex premier italiano, per tirare fuori il Vecchio Continente dalle secche della stagnazione. Ma, soprattutto, per uscire una volta per tutte dalla morsa di Stati Uniti e Cina, proprio nel frangente in cui le tensioni commerciali tra i due blocchi sono tornate alla loro massima potenza. Molto si è detto sul lavoro del padre del whatever it takes, realizzato collateralmente a un altro piano organico (150 pagine) quello di un altro ex premier, Enrico Letta, già esaminato da Commissione e Consiglio europeo, qualche settimana fa. Per questo l’attesa è più che giustificata. Eppure, i primi giri di tavolo sono già cominciati.