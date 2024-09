Chi è Kid Yugi | storia del rapper e fidanzata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Francesco “Kid” Stasi nasce a Massafra (Taranto) il 14 aprile 2001. La sua famiglia è composta da «persone normali» come ha raccontato lo stessoin un’intervista a Esse. Il padre è un commerciante che lavora al mercato cittadino, mentre la madre è infermiera. «Mi hanno sempre detto che se quello che fai ti rende felice, allora fallo». La sua evidente, precoce penna non deriva di certo da una carriera accademica nel senso classico del termine. Ecco cosa racconta al riguardo ai microfoni di Billboard Italia: «Quello che sviscero nelle tracce viene prettamente da una cultura personale, niente di accademico o scolastico. Mi è sempre piaciuto leggere, guardare film, e in qualche modo qualcosa si è accumulato. Pensa che il primo anno di superiori l’ho fatto al tecnico industriale, andavo a scuola in un paese qui di fianco al mio.