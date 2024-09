Bonus assunzione disabili Under 35 domande fino al 31 ottobre | le istruzioni Inps

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Al via leper il35. Il Decreto Lavoro, approvato con D.L. del 4 maggio 2023 numero 48, al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani contà e il loro coinvolgimento nelle diverse attività statutarie di enti, organizzazioni e associazioni, ha previsto (articolo 28, comma 1) la creazione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.Il fondo è destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo per gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona contÃ35, assunta con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.