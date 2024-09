Trent’anni della Fondazione San Michele Arcangelo | celebrazione con il cardinale Zuppi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) E? la “Misericordia in Opera”, in tutte le sue declinazioni, il tema centrale dell’evento con cui laSancelebra i suoi primidi storia. L’appuntamento, che prevede la partecipazione di oltre 400 invitati tra collaboratori, ospiti e numerose autorita?, e? fissato per il prossimo venerdi? 6 settembre a partire dalle 10,30 nella storica cornice di Sala BologniniBasilica Patriarcale di San Domenico a Bologna.Sanrappresenta il punto di sintesi di un Gruppo di Opere con 30 anni di esperienza che hanno a cuore l’Educazione, la Formazione, il Lavoro, la Ricerca e la Sostenibilita?. Lae? un’Opera, ovvero una realta? che vuole contribuire alla missioneChiesa.