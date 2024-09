Torna la festa della polenta taragna | a Stabello gusto e tradizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024)(Zogno). È iniziato settembre e, come ogni anno, esattamente alla metà di questo mese si rinnova l’appuntamento con ladi Zogno. La kermesse, che richiama un numero sempre elevatissimo di amantibuona tavola,a proporre due week-end fra. I fine-settimana da segnare sul calendario vanno dal 13 al 15 e dal 20 al 22 al campo sportivo di questa suggestiva località. Si tratta di una delle sagre più rinomateValle Brembana, in grado di richiamare moltissimi avventori da oltre provincia. Al centro del menù ci sarà la, reginacucina bergamasca, oltre a tante altre prelibatezze in grado di soddisfare ogni palato. Non mancheranno musica e intrattenimenti.