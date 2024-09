Sfregio volontario della ditta Il caso dei capitelli fresati | la Provincia chiederà i danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Una condotta volontaria dell’impresa non riconducibile ad alcuna lavorazione. Non avrebbe nessuna ragione pratica la fresatura dei duedel cancello di palazzo Olevano. E’ stato appurato ieri nel corso dell’incontro di monitoraggio sulla realizzazione dei lavori di una nuova palestra per l’istituto Adelaide Cairoli. Durante la riunione, convocata in via d’urgenza dal presidenteGiovanni Palli, è stato acclarato che il danneggiamento non è riconducibile ad alcun lavoro prodromico e tantomeno funzionale alle operazioni di cantiere necessarie per la realizzazione dello spazio sportivo che gli studenti attendono da decenni. Per questo motivo l’amministrazionele ha segnalato alla ProcuraRepubblica l’ipotesi di reato e provvederà ad agire nei confronti dell’operatore economico Impresa R.