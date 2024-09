Il ministro Sangiuliano | Mai dati a Boccia soldi pubblici né documenti G7 Ma lei lo sconfessa e pubblica tutto su Instagram

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024) Ildella Cultura Gennarorompe il silenzio e scrive una lettera al quotidiano La Stampa in cui assicura che il Ministero non ha mai utilizzatoper rimborsare viaggi a Maria Rosariae che la donna non ha mai avuto accesso ariservati sul G7 Cultura di Napoli. Ma lei londo sugli screenshot (oscurati nelle parti sensibili) di duerelativi proprio al G7 e sostenendo che i rimborsi le erano stati promessi. Il caso si sta facendo sempre più imbarazzante per il Governo: nella serata di ieri, lunedì 2 settembre, la presidente del Consiglio – intervistata durante il programma tv Quattro di Sera su Rete 4 – aveva per la prima volta parlato della vicenda assumendo per buona la versione di