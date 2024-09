Ha violentato 307 bambini | il peggior pedofilo d’Australia ha lavorato anche in Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024) Ashley Paul Griffith, 46 anni, australiano, ex educatore dell’infanzia, ha confessato di aver commesso 307 reati sessuali ai danni di decine diaffidati alle sue cure. Gli abusi si sono consumati tra il 2007 e il 2022 a Brisbane, in Australia, e a Pisa, dove hain un asilo nido. La polizia australiana lo ha definito “uno deii pedofili nella storia dell’Australia”. Ieri, lunedì 2 settembre, durante l’udienza preliminare del processo che lo vede imputato nel Queensland, l’uomo si è dichiarato colpevole di tutte le accuse a suo carico. Griffith è stato arrestato nell’agosto 2022, inchiodato da una serie di video di abusi sessuali su minori che circolavano sul dark web: nei filmati erano riconoscibili le lenzuola di un produttore che riforniva i centri per l’infanzia del Queensland. Di lì è stato relativamente semplice per gli inquirenti risalire a lui.