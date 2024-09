Ferrara come Venezia vernice anti graffitari sui monumenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – È stata usata per il ponte di Calatrava a, uno deida sempre ’nel cuore’ dei vandali. Ultima frontiera delle nanotecnologie, non è altro che una patina trasparente. A prova die imbrattatori seriali. Basta una spugna con un po’ d’acqua calda, ma anche fredda può andare bene. E i ’frutti’ di chi per noia si aggira per la città con bomboletta spray e pennarellone in tasca spariscono. La stessa impresa che si è messa all’opera nella città lagunare, la Venitech srl di Mestre, è sbarcata adove ha messo una seconda pelle alla statua dell’Ariosto, che svetta bianca nella piazza dove si corre il palio. Monumento anche questo molto gettonato dagli emuli di writer di ben altra fama. Sembra l’uovo di Colombo, in realtà è il frutto di studi e alta tecnologia combinati per difendere muri, cartelli, palazzi.