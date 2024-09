Angela Carini rompe il silenzio dopo le Olimpiadi | Ecco cosa farò

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024)torna a parlareil caso scoppiato alle. Il suo punto di vista affidato a un lungo post sui social. A un mese dall’incontro sul ring a Parigi trae Imane Khelif, la pugile italiana torna sull’argomento, raccontando ai tifosi le sue intenzioni future ma non solo. Le sue parole.ille, il lungo post sui social (Ansa Foto) – cityrumors.itTutti lo ricordano: alledi Parigi l’incontro trae Imane Khelinf è durato solo 45 secondi. L’azzurra ha deciso di ritirarsi e da allora non si è parlato d’altro che delle polemiche sul diritto a competere dell’algerina.i Giochi, ai quali Imane Khelif si è laureata campionessa Olimpica, sono state annunciate battaglie legali nei confronti di chi ha messo in dubbio il sesso biologico dell’atleta.