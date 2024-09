' Usa con Egitto-Qatar verso accordo ' prendere o lasciare' '

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Gli Usa stanno continuando a discutere condei contorni di unfinale su Gaza da "", che presenteranno alle parti nelle prossime settimane: un eventuale rifiuto potrebbe segnare la fine dei negoziati guidati dagli americani, secondo un alto dirigente dell'amministrazione Biden, citato dal Wp. "Non si puo' continuare a negoziare. Questo processo deve essere interrotto a un certo punto", ha affermato la fonte, secondo cui il ritrovamento dei corpi di sei ostaggi uccisi non fa deragliare l'ma casomai "dovrebbe aggiungere ulteriore urgenza in questa fase di chiusura, in cui eravamo già ".