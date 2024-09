Temporali e grandine oggi la nuova allerta meteo gialla in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bologna, 2 settembre 2024 – Già daerano previsti e infatti ladi Arpae ha validità dalle 12 die fino alla mezzanotte del 4 settembre: il maltempo potrebbe portare con sé anchee vento forte, ma anche un abbassamento delle temperature. Dopotutto, l’andamento dell’autunnorologico prevede un alternarsi di alte temperature e piogge improvvise, soprattutto in questo inizio mese. PrevisioniperIl primo peggioramento arriva nel pomeriggio di, lunedì 2 settembre. Anzi, è già arrivato visto che in mattinata si sono registratisugli Appennini siani (tra la provincia di Bologna al confine con l’Imolese), sia romagnoli (in provincia di Rimini). A causarlo è una una zona di bassa pressione in quota, accompagnata da aria più fredda.