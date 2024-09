Ritrovate in un mese dalla polizia municipale di Firenze 15 auto e 2 bici rubate

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Giro di vite contro i furti di, moto edelladi. Sono stato quindici i veicoli e due leclette recuperato dell’reparto fra luglio e agosto. Le pattuglie hanno individuato i mezzi sia durante i normali servizi sia in interventi dedicati e la maggior parte sono stati pizzicati mentre erano in transito sulle strade cittadine. Si tratta di 15 veicoli a motore, precedentemente rubati nell’hinterland fiorentino e non solo: 9 motocicli (di cui due moto di grossa cilindrata) e 6oltre a dueclette da corsa. Tra gli episodi da segnalare il recupero lampo di un’(dopo appena due ore dal furto) e quella di una Vespa (rintracciata dopo un’ora e mezzodenuncia). E anche il caso di un Suv, rubato in una località balneare della costa livornese, e notato in circolazione sui viali da un ispettore fuori servizio.