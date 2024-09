Risultati elezioni Germania cosa succede ora al cancelliere Scholz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Berlino, 2 settembre 2024 – Idelleregionali in– trionfo dell’ultra destra di AfD in Turingia, che è seconda in Sassonia dopo la Cdu – che conseguenze avranno sul governo di Olaf? Mentre gli osservatori sono divisi, tra chi pensa che con “il risultato storico” dell’estrema destra ilpossa cadere e chi al contrario valuta che la paura possa addirittura rafforzarlo – arrivano le prime dichiarazioni del protagonista. "amari e preoccupanti” "Il nostro paese non può e non deve abituarsi a questo. L’AfD sta danneggiando la. Sta indebolendo l’economia, dividendo la società e rovinando la reputazione del nostro Paese”, è stata l’analisi deltedesco, che ha esortato i partiti tradizionali a escludere gli “estremisti di destra”. Lo riporta il Guardian.