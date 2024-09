LIVE Avellino-Giugliano 0-1 termina il primo tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024)di lettura: 2 minuti. All’annuncio delle formazioni, Pazienza ritrova Armellino e Palmiero, sulla destra dovrebbe agire D’Ausilio con De Cristofaro mezzala. In attacco Gori preferito a Patierno, con Russo. L’va vicinissimo al vantaggio al 5? del. Palla al centro di D’Ausilio per Sounas che da due pasi colpisce la traversa. Spinge l’con Russo che manda al bar Oyewale, la conclusione viene parata da Barosi. Ilva vicino al vantaggio al 16?, contropiede mortifero di Padula che a tu per tu con Iannarilli, il pallonettodi poco alto. Gli ospiti ci provano al 36?, Ciuferri serve Njambe che provai il tiro a giro, Iannarilli devia in calcio d’angolo. Ilpassa in vantaggio al 41? del, scivola Frascatore, Ciuferri calcia trovando la deviazione di Iannarilli con la palla che scivola nel sacco. E’ 0-1.