È fatta per il rinnovo firma ad un passo | fissato l’incontro tra l’agente e Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildi un titolarissimo del Napoli è ad unanchetra il suo agente e il ds: tutti i dettagli Il calciomercato estivo si è finalmente concluso e, in attesa di scoprire se dall’Arabia o dal Qatar verranno presentate offerte ufficiali per Victor Osimhen, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campo. Dopo la vittoria in rimonta sul Parma, persino Antonio Conte ha espresso tutto il suo malcontento per l’accavallarsi delle prime giornate di campionato ed il prosieguo della campagna acquisti, che ha destabilizzato l’ambiente in queste settimane. “E’ assurdo che finisca dopo tre giornate, allenando calciatori che vanno via e aspettando giocatori che non hai allenato e non sai in che condizioni arriveranno. Spero si cerchi di cambiare questa regola che è assurda”.