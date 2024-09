Chi è Maria Colombo la matematica italiana premiata con il prestigioso EMS Prize

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 2 settembre 2024)è una delle più quotate studiose didel mondo. Docente di Analisialla Scuola politecnica federale di Losanna, cattedra ottenuta ad appena trent’anni, ha vinto a luglio ilEMS. Ovvero il Premio della European Mathematical Society, assegnato anche a un’altra professoressa, Cristiana De Filippis. Un riconoscimento, assegnato ogni quattro anni a studiose e studiosi didi età inferiore a 36 anni, che si sono distinte e distinti per i loro contributi. In particolare,è stata“Per i risultati rivoluzionari nella dinamica dei fluidi, nel trasporto ottimale e nella teoria cinetica, e per il suo impatto sull’analisi in senso più ampio“. Non solo. Si è aggiudicata anche un altro premio importante, la medaglia Stampacchia.