LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marquez domina Bagnaia tamponato e steso da Alex Marquez

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 Strappo fondamentale in classifica per Jorge Martin, che sale a 299 punti.a -23,-70, Bastianini -71. 14.44 Tripletta spagnola con, Martin (+4.789) e Acosta (+10.115). Completano la top10 Binder, Bastianini, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Rins, Miller. 17° e ultimo Marini. 14.43 Vittoria n.86 in carriera per Marc, assolutotore ad. Sesto trionfo in carriera su questa pista, settimo con la Sprint Race. -1 I rimpianti sono enormi, perché si stava materializzando un terzo posto che sarebbe stato di platino e avrebbe consentito a Pecco di presentarsi nell’amata Misano a -7 da Martin. A -23 cambia il mondo. -2ha perso 28 punti da Martin in un fine settimana che potrebbe essersi rivelato decisivo nell’assegnazione del Mondiale